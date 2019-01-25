بالوثيقة .. اللائحة القانونية التي تم فيها رد الدعوى المقامة على آلية انتخاب محافظ واسط

2019/01/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{واسط:الفرات نيوز} حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة من اللائحة القانونية التي تم فيها رد الدعوى المقامة على آلية انتخاب محافظ واسط محمد جميل المياحي ، والتي دافع بها رئيس مجلس المحافظة حسب وكيله القانوني والتي ستبت بها المحكمة الادارية بعد أن انهت المرافعات.

وجاء فيها :

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