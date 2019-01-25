نائب سابق يحذر من تحول السفارات العراقية الى شركات عائلية

2019/01/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر النائب السابق جوزيف صليوا، الجمعة، من تحول السفارات العراقية في الخارج إلى شركات لعوائل محددة سيطرت على التوظيف في السفارات.واوضح صليوا في تصريح لوكالة /SNG/ الإخبارية ، ان ” الكثير من السفارات العراقية في الخارج تحولت الى شركات يتم التعامل معها و كأنها شخصية او عائلية تسخر امكانيات السفارة المالية لخدمة ابناء ...

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