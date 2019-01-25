وزارة الهجرة تعتزم الطعن بموازنة 2019 لدى المحكمة الاتحادية

2019/01/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة عن عزمها تقديم طعن في المحكمة الاتحادية العليا ضد الفقرة الخاصة بمناقلة "440" مليار دينار من الإغاثة والمعونة الاجتماعية من تخصيصات النازحين الى المحافظات المحررة والتي أدرجت ضمن موازنة عام 2019.

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