وزارة الداخلية تكشف حقيقة نقل بيانات تسعة مليون مواطن لإحدى دول الجوار

2019/01/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، ما نشرته إحدى الفضائيات بشأن نقل بيانات تسعة مليون عراقي لإحدى دول الجوار، فيما رفضت الإساءة التي تصدر من تلك وسائل الإعلام وخاصة بنشر الأخبار الكاذبة المسيئة لمنظومتها الأمنية والخدمية.

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