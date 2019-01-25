انتشال 4 رفات لنساء من ضحايا داعش الإرهابي في الموصل

2019/01/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم الجمعة، عن انتشال أربع رفات لنساء من ضحايا عصابات داعش الارهابية في منطقة الدكة القديمة في الموصل.

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