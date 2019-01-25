كربلاء.. ممثل المرجعية يصف حالة المجتمع بالفوضى وليس حرية

2019/01/25 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وكيل المرجعية الدينة العليا في كربلاء احمد الصافي،اليوم الجمعة، الى الحفاظ على القيم المجتمعية، فيما اشار الى ان ما يعيشه المجتمع العراقي الآن هو

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