عاجل| إيران تتهم روسيا بأنها تسهل قصف المواقع الإيرانية والميليشيات الشيعية في سوريا

2019/01/25 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تتهم روسيا بأنها تسهل قصف المواقع الإيرانية والميليشيات الشيعية في سوريا

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