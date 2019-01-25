السفانة تضم لاعبيها السابقين من صفوف الزوراء

2019/01/25 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن نادي الميناء الرياضي، استعادة لاعبي فريقه الكروي السابقين من صفوف نادي الزوراء في الانتقالات الشتوية الجارية.ونشر النادي عبر موقعه الرسمي، أن “اللاعبين حمزة عدنان و عمر جبار، يوقعان على كشوفات نادي الميناء الرياضي لتمثيله في الموسم الحالي”.تجدر الاشارة إلى إن اللاعبين انتقلا الى صفوف الزوراء خلال الانتقالات الصيفية الماضية.وتمكنت […]

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