بعد منع استيرادها..نواب ومافيات الفساد يتصارخون لالغاء قرار وقف استيراد سيارات الوارد الاميركي

2019/01/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اشهر من تنفيذ قرار الحكومة بتجميد ووقف استيراد السيارات المتضررة ذات الوارد الاميركي والكندي في محاولة لوقف اغراق البلاد بالسكراب، بدأ نواب بالاتفاق مع مافيات الفساد بالصراخ على الحكومة لوقف هذا القرار الذي تعتبره ال

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