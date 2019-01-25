لاعب برازيلي ينضم للدوري العراقي

2019/01/25 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بين تلقت "الغدير" نسخة منه، أن "نادي اربيل ، تعاقد مع المحترف البرازيلي مارسيل سيلفا ساكرامينتو".مضيفاً أن "سكرمينتو يلعب في دوري الإندونيسي و سجل في هذا الموسم مع فريقه (١٢) هدفاً و سبق أن للعب في دوري السويدي و البرازيلي و الإندونيسي".

وبين النادي أن "البطاقة الدولية للاعب، وصلت الى نادي اربيل وسيصل فجر يوم الجمعة الى مدينة اربيل لغرض الالتحاق بتدريبات الفريق".



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