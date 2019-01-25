الأعداد تتزايد.. 440 ألف سائح إسرائيلى زاروا تركيا خلال 2018

2019/01/25 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “زى ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، النقاب عن ترحيب حكومة العدالة والتنمية في تركيا بالسياح الإسرائيليين رغم الانتقادات الحادة الظاهرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد دولة إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن الثلاث سنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا ، فوفق المعطيات الرسمية، سافر إلى تركيا خلال عام 2018 أكثر من 440 ألف إسرائيلي بزيادة نسبتها 16% في أعداد السائحين الإسرائيليين.

وقالت الصحيفة أن تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار، شجع الإسرائيليين على السفر إلى أنقرة ، فهذا التغيير في سعر الصرف أدى إلى انخفاض أسعار السفر إليها، بما في ذلك التسوق والمطاعم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع على اتفاق عودة العلاقات مع تل ابيب في أبريل/نيسان من عام 2016 ، وكان من ضمن شروطه عودة السفراء وزيادة التبادل التجاري.

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