2019/01/25 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة غير معتادة اتخذتها أبل بعد أن خفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق الهاتف آيفون في 2007.

وخفضت أبل يوم الأربعاء توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر كانون الأول إلى 84 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع نفسه بين 89 و93 مليار دولار.

وقال كوك في خطاب للمستثمرين “في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص”.

تأتي هذه الخطوة التي نالت من أسهم أبل بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي وقد أثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموما.

ويبرز تقلص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو كيف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين مما فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وول ستريت جورنال: أبل ستعتمد على شاشات OLED فى هواتف آيفون 2020) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وول ستريت جورنال: أبل ستعتمد على شاشات OLED فى هواتف آيفون 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).