فارس فلسطيني من قرية المغير

2019/01/25 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسط مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، التقطت عدسة وكالة رويترز للأنباء صورة شاب يمتطي حصانا في مواجهة الأفراد والآليات المحتشدة.يحرك الشاب الحصان بعيدا عن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص المطاطي التي انطلقت من أسلحة الجنود، بعد هجوم على المصلين الفلسطينيين أثناء أداء صلاة الجمعة.

تشهد هذه القرية اعتداءات متواصلة من المستوطنين على أراضي ومزروعات القرية بهدف تسهيل مهمة سلطات الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي هناك لصالح المستوطنات والمناطق العسكرية المحيطة.

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