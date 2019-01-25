بالصورة.. من أجل

2019/01/25 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".ظهر إمام في الصورة برفقة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وعلق قائلًا "الأفلام اللي فاتت حاجة و الفيلم ده حاجة تانيه خالص..لص بغداد..صيف 2019.يذكر أن فيلم لص بغداد بطولة كل من محمد إمام، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي.

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