المعارضة الكردية توافق على المشاركة في حكومة الاقليم مقابل شروط

2019/01/25 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أبدت الأحزاب الكردية المعارضة، استعدادها للمشاركة في حكومة الإقليم، في حال تحقق عدد من الشروط.ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، عن مصدر كردي بارز، ان "بعض أحزاب المعارضة، أوصلت رسائل إيجابية في ما يتعلّق بمشاركتها في حكومة كردستان المقبلة"، مستدركاً بالقول "إلا أنّ هذه الأحزاب وضعت شروطاً قبل المشاركة النهائية" في الحكومة.

وكشف المصدر أنّ "أبرز هذه الشروط هو إشراك الأحزاب المعارضة بحصص تتناسب مع ثقلها في الشارع بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وإبعاد هيمنة أحزاب معينة على الحكومة الجديدة، ووضع مصلحة إقليم كردستان كأولوية بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة"، مرجّحاً أن "تشهد المرحلة المقبلة مشاركة أحزاب معارضة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان".يُشار إلى أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، أخذ على عاتقه مسألة تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، بعد حصوله على أغلبية بـ45 مقعداً من أصل 111، في الانتخابات البرلمانية التي جرت، في أيلول 2018.

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