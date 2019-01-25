الملا يدعو وزير الخارجية الى تنظيف الوزارة من التحزب

2019/01/25 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – دعا النائب السابق حيدر الملا ،الجمعة، وزير الخارجية الى فتح ملف السفارات بالكامل و تعيين ابناء المسؤولين في الوزارات و تنظيف الوزارة من التحزب.وقال الملا في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها /SNG/،ان ” معالي وزير الخاجية ، تحدث نواب عن المافيات العائلية في وزارة الخارجية ، هذه فرصتك لتنظيف الوزارة من العث ...

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