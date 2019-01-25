أردوغان: اتفاق أضنة يتيح لتركيا دخول الأراضي السورية

2019/01/25 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، ان اتفاق أضنة يتيح لتركيا دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية تهدد الأمن بتركيا.يتبع..

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