2019/01/25 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استخبارات كربلاء تعتقل شخصا ابتز ٦٨ مواطنا بينهم نساء

25/01/2019 15:09:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعتقلت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة كربلاء، الجمعة، شخصا ابتز ٦٨ مواطنا بينهم نساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "استخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء القت القبض عل شخص ابتز ٦٨ مواطنا وخوصا النساء عبر الفيس بوك أوالتواصل الاجتماعية".

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