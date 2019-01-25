خاص.. نائب عن البصرة يحذر الحكومة من الالتفاف على تخصيصات البصرة في الموازنة

2019/01/25 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

حذر النائب عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية من الالتفاف على تخصيصات البصرة في موازنة 2019 وعدم تنفيذها، مبينا اننا اضفنا في الموازنة نص تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

وقال خلاطي في حديث لـ”الاتجاه برس” ان “تخصيصات البصرة في موازنة الدولة للسنة المالية 2019 لا بأس بها ولكن اننا نحذر الحكومة المركزية من الالتفاف على هذه التخصيصات وعدم تنفيذها، ويجب تحويلها باسرع وقت الى تمويل من اجل انجاز المشاريع في المحافظة، لان البصرة بحاجة ضرورية لها” مبينا ان “الموازنة تضمنت سداد نصف ديون البصرة خلال هذه السنة وهذا اجراء مهم يجب الالتزام به من قبل الحكومة”.

وتابع اننا “اضفنا الى قانون الموازنة نص تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وخاطبنا وزارة المالية باجراء المناقلات الخاصة بتفعيل هذا القانون”.

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