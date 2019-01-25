القبص على روجر ستون مستشار ترامب ومواجهته بـ7 اتهامات

2019/01/25 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أُلقي القبض على روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث وُجهت إليه 7 اتهامات.





وقال محامي ستون في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن"، اليوم الجمعة، إن عملية الاعتقال تمت في السابعة من صباح اليوم، حيث تم إلقاء القبض عليه من داخل منزله في ولاية فلوريدا.





واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ستون بسبع اتهامات ، بما في ذلك عرقلة إجراء رسمي، وخمس اتهامات لبيانات كاذبة وأخر للتلاعب في اعترافات الشهود.





وأضاف بيتر كار المتحدث باسم مكتب المحامي الخاص أن "ستون" سيظهر في وقت لاحق من يوم الجمعة في محكمة اتحادية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.





ولعدة أشهر خضع ستون للمراقبة لكنه حافظ على براءته، حيث كان أحد أهم الأفراد في تحقيق التواطؤ المحتمل بين موسكو وحملة ترامب.





وكان ستون شريك سابق في العمل لبول مانافورت الذي ترأس حملة ترامب لعدة أشهر في عام 2016.





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