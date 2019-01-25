“العربية” تناقش تصريحات زعيم حركة العصائب لـ “ناس”: بعيدة عن الواقع

2019/01/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ناقشت قناة العربية الفضائية، الجمعة، عبر موقعها الالكتروني، المحاور التي تضمنتها مقابلة “ناس” مع زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ونشر نصها الكامل يوم امس الخميس.وكان “ناس”، أجرى مقابلة موسعة مع الخزعلي، علق خلالها على فرضيات تشبيه الحشد الشعبي العراقي بكل من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني.وقالت العربية، […]

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