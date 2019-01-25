القصة المحزنة التي تتكرر بفنزويلا: أزمات وثورات وحكومات بالأمر الواقع

2019/01/25 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد يوم 23 يناير/كانون الثاني يوما حاسما في تاريخ فنزويلا المضطرب؛ ففي نفس اليوم سنة 1958، أطاح انقلاب بالرئيس ماركوس بيريز خيمينيز،

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