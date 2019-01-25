رصيد الثقة بغريفيث يتآكل بسبب رخاوة مواقفه من الحوثيين

2019/01/25 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزاحة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت من رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة لا يمكن لأطراف يمنية إلا أن تنظر إليها باعتبارها

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