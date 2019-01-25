الزراعة :وفرنا ١٢ محصولا محليا بدعم الفلاحين

2019/01/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة،اليوم الجمعة، انها تمكنت من توفير 12 محصولا محليا ،مطالبة بعدم استيرادها لدعم الفلاحين والاقتصاد الوطني.

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