مجلس بغداد :نرجح إعلان اﻷسماء الفائزة بالتعيين على ملاك التربية بداية شباط المقبل

2019/01/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 25 كانونالثاني / يناير : اصدر مجلس محافظة بغداد، الجمعة،توضيحا بشأن التعيينات الخاصة بالتربية ، مشيرا الى ، انه ” من المرجح انهاء ملف التعيينات عند اكمال امتحانات نصف السنة للعام الدراسية الحالي، حيث ستعلن الاسماء الفائزة بالتعيين مع بداية شهر شباط، بعد ان تم الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بإعلان الاسماء” على حد وصفه .

وزاد ، ان “مجلس المحافظة ينتظر التعليمات من وزارة التربية من اجل الاعلان عن الاسماء الفائزة بالتعيين من المعلمين والمدرسين، إذ من المقرر ان تصل تلك التعليمات خلال الاسبوع المقبل”مبينا ، ان “عدم وصول التعليمات في موعدها المحدد، سيؤدي الى لجوء مجلس المحافظة الى تشكيل لجنة من اعضائه وبمشاركة مجلس الوزراء ومختصين من التربية، من اجل اجراء بعض التعديلات على آلية التعيين واطلاق الاسماء الفائزة بها ، و”.



انتهى أح

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