رفع عبوات ناسفة وصواريخ بعملية مسح وتطهير في قاطع عمليات نينوى

2019/01/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى – عراق برس- 25 كانون الثاني / يناير : افادت مصادر امنية مطلعة ، الجمعة ، بأن ” مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة لقوات اللواء 33 رفعت، اليوم، ثلاث عبوات ناسفة في (منطقة العدنانية ) التابع لقضاء البعاج غربي نينوى” .

وزادت المصادر ، أن” المفرزة تخلصت من العبوات بشكل آمن و أن عملية تنظيف قاطع عمليات نينوى متواصلة لتأمين قاطع المسؤولية وتوفير الأمن في المناطق المحررة”مضيفة “فيما تمكنت كوادر الجهد الهندسي للواء 30 في نينوى من رفع عدد من الصواريخ في قرية (خورسيباط) بسهل نينوى من مخلفات تنظيم داعش بعد مناشدة الاهالي “.



انتهى اح

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