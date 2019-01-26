نائب: حصة كردستان بالموازنة تعادل عشرة اضعاف ماحصل عليه بالموازنات السابقة

2019/01/26 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، السبت، ان اقليم كردستان حصل بموازنة 2019 على عشرة اضعاف ماحصل عليه بالموازنات السابقة، فيما اشار الى ان حصة الاقليم حاليا ستصل الى عشرة تريليون دينار باستثناء القروض والهبات.وقال الشمري، ان "محافظة نينوى لم يتم انصافها بالموازنة، وكنا نطمح بوضع تخصيصات لها توازي حجم المعاناة والدمار الذي تعيشه"، مبينا ان "اقليم كردستان حصل على اكثر من حصته التي حصل عليها بالاعوام السابقة سواء بـ2006 او 2007 او فيما بعدها"، وفقاً للسومرية نيوز.

واضاف الشمري، ان "الاقليم منح ايضا حصة ضمن تنمية الاقاليم بحسب النسب السكانية ما يعني شمولهم بالحصص التي ستوزع من تخصيصات تنمية الاقاليم بالموازنة اضافة الى نسبة الاقليم"، لافتا الى ان "الامر الاخر هو شمول الاقليم بالمنح والقروض والهبات ناهيك عن تخصيصات رواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة ضمن موازنة الامن والدفاع".

واكد الشمري، ان "الموازنة تحدثت عن تصدير الاقليم نسبة معينة من النفط يوميا وبحال عدم الالتزام بنسبة التصدير يتم استقطاع نسبة معينة من النسبة المحددة بـ 12،68 وهم يعلمون جيدا ان الاقليم لن يلتزم"، لافتا الى ان "حصة الاقليم حاليا ستصل الى عشرة تريليون دينار باستثناء القروض والهبات في وقت ان حصتهم الطبيعية هي مليار دولار ما يساوي تريليون دينار ما يعني ان الاقليم اليوم حصل على عشرة اضعاف موازنته مقارنة بالسنوات السابقة".

وكان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري اكد، الخميس 24 كانون الثاني 2019، أن إقليم كردستان "حصل على أكثر من حقوقه" في الموازنة المالية لعام 2019، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بلغت أكثر من 20%.

يشار الى ان مجلس النواب صوت في ساعة متاخرة من ليل 23-24 كانون الثاني 2019 على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

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