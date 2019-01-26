آسايش السليمانية تصدر تحذيرا بشأن الدولار الامريكي

2019/01/26 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذّرت مديرية الامن الاسايش في السليمانية يوم السبت شركات ومحال الصريفة من عدم التعامل فئة 100 دولار امريكي الطبعة القديمة.

ودعت المديرية في بيان لها اليوم اصحاب الشركات ومكاتب الصيرفة والكسبة بعدم التفرقة بأي شكل من الاشكال بين الدولار الطبعة الجديدة والقديمة.

وحذر البيان من التعامل على العكس مما دعت له ومن يقوم بذلك فانه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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