نائب يعد رئاسة لجنة

2019/01/26 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم السبت، رئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي "انتحارا سياسياً".

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع تويتر ان "كل مَنْ رَأَسَها لم يعد نائباً مرة أخرى"، ضاربا المثل بـ"محسن السعدون، محمود الحسن، خالد شواني، بهاء الأعرجي..



وهكذا".

وتابع "قررتُ الانتحار السياسي مقابل أن أُقدِّم شيئاً للعراق وشعبه"، مشيرا الى ان "تشريع القوانين أهم من مستقبلي السياسي"، حسب قوله.

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