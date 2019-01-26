التحالف الدولي يستقدم شاحنات محملة بأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية إلى سوريا

2019/01/26 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستقدم التحالف الدولي بقيادة واشنطن شاحنات محملة بأسلحة وذخائر ومعدات إلى سوريا، بالتزامن مع دخول مئات العسكريين الأمريكيين.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "ما لا يقل عن 250 شاحنة تابعة للتحالف الدولي، محملة بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية دخلت الأراضي السورية يوم الخميس، وتم توزيعها على قواعد التحالف في منطقة كوباني ومطارها، وعين عيسى والرقة وتل تمر وغيرها، في كل من محافظات حلب والرقة والحسكة".ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، قولها: "دخلت المئات من عناصر القوات الأمريكية الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وكانت تقارير إعلامية منقولة عن مسؤولين في البنتاغون قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات إضافية في سوريا لتأمين انسحاب القوات التي تنتشر على الأراضي السورية.وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر الماضي عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، دون أن يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب، وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الانسحاب من المتوقع أن يستغرق ما بين 60 و100 يوم.

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