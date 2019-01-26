2019/01/26 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : افتتاح جسر الكرغولية بمنطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة

26/01/2019 15:16:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، السبت، عن افتتاح جسر الكرغولية بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "أهالي ووجهاء منطقة الكرغولية والزعفرانية نظموا، اليوم، احتفالا ميدانيا بحضور اعلامي واسع وتنسيق مع الجهات ذات الشأن, بمناسبة انجاز العمل على أعادة تأهيل جسر الكرغولية بشكل كامل وافتتاحه بعد غلق دام لسبعة سنوات".

وتابعت، أن "جسر الكرغولية الذي يربط بين مركز المدينة وجنوب شرق بغداد، من المقرر ان يضع حدا للزخم المروري الحاصل على جسر نهر ديالى القديم".

من الجدير بالذكر ان الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي انطلقت وبأمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وقيادة الحشد الشعبي، بخطة استراتيجية وطنية خدمية لاسعاف مناطق بغداد وما يحيطها الاكثر حاجة للدعم الخدمي والبنى التحتية.

كما وشملت الخطة الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع عمليات بغداد ومديرية المرور العامة فتح الطرق المهمة والرئيسية واعادة تعبيدها لفك الزحام المروري الحاصل في بغداد.





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