2019/01/26 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

لمطالعة مضمون القائمة الكاملة انقر هــنــا

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للامانة العام لمجلس الوزراء حذف 3 كيانات وشركات من لائحة ممولي الارهاب.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تتضمن: "استنادا الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رق

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى هوشيار اسماعيل، السبت (26 كانون الثاني 2019)، عن تسجيل خرق أمني كل 24 ساعة في قضاء خانقين، شمال شرق المحافظة.

وقال اسماعيل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) ثالث أكبر

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الاعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، الاحد (26 كانون الثاني 2019)، عن توجه الوزارة لإعادة إعمار جسرين من الجسور التي تضررت خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، في مدينة الموصل.

وكتب ريكاني في تغريدة باللهجة المو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق ينشر قائمة من 73 صفحة تضم اسماء الافراد والكيانات الممولة للارهاب بالاتفاق مع مجلس الامن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق ينشر قائمة من 73 صفحة تضم اسماء الافراد والكيانات الممولة للارهاب بالاتفاق مع مجلس الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).