النفط: إنتاج البنزين المحسن من مصافي بيجي

2019/01/26 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت وزارة النفط، عن المباشرة بالمرحلة الثانية من اعادة إعمار وتاهيل مجمع مصافي الصمود في بيجي للوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 140 الف برميل باليوم.

ونقل بيان للوزارة عن وكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض حسن نعمة قوله اثناء تفقده لمشاريع تأهيل مجمع مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، ان "الملاكات الفنية في شركات القطاع النفطي باشرت بأعمال المرحلة الثانية من اعمال اعادة الاعمار والتاهيل التي تتضمن اعادة تاهيل وحدة الهدرجة ووحدة تحسين البنزين ومصفى صلاح الدين /1 و2".واضاف نعمة، ان "الوزارة تعمل وتخطط للبدء في تشغيل وحدتي الهدرجة وتحسين البنزين نهاية شهر آذار المقبل ، وتابع ان مصفى صلاح الدين/1 سيكون قيد التشغيل التجريبي نهاية شهرحزيران المقبل".واشار الى ان "الطاقة التكريرية لمصافي الصمود ستبلغ بعد انتهاء اعمال المرحلة الثانية 140 الف برميل باليوم من المشتقات النفطية والبنزين المحسن" موضحا ان" الكميات المنتجة ستغطي احتياجات محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى من المنتجات النفطية ، فضلاً عن توفير كميات جيدة من الوقد لمحطات الطاقة الكهربائية والقطاعات الصناعية الاخرى".واوضح نعمة، ان "الوزارة تعمل على زيادة وتيرة الفعاليات الخاصة باعادة الاعمار والتاهيل للعودة الى الطاقة الانتاجية القصوى لشركة مصافي الشمال وبالتحديد مصافي الصمود في بيجي" مشيرا الى ان "الوزارة ستقوم باعمال المرحلة الثالثة لتاهيل المجمع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية".واكد وكيل الوزارة ان "تأهيل هذا المصفى يحضى باهتمام الحكومة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الذي يتابع تفاصيل مراحل التاهيل يومياً ووجه بتسخير كافة إمكانيات الوزارة بهدف الإسراع في إنجاز عمليات التاهيل وتذليل جميع المشاكل والمعوقات".وثمن نعمة "جهود شركات مصافي الشمال والمشاريع النفطية والمعدات الهندسية الثقيلة وجميع الجهات الساندة ومنها وزارة الكهرباء والقوات الامنية التي تمكنت بجهود الملاكات العراقية من إعادة تأهيل المصافي بعد الخراب الذي خلفته عصابات داعش الارهابية بالمجمع" مشيراً الى "تصاعد وتائر عمليات وفعاليات شركات المشاريع والمعدات الهندسية وخطوط الانابيب بتاهيل واعمار الخزانات والمستودعات النفطية في المجمع وبناء وانشاء خزانات جديدة بدلا من الخزانات المدمرة" مؤكدا ان "الجهود مستمرة على مدار الساعة لاعادة اعمار هذا المجمع الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي".ويذكر ان الوزارة اعادت تاهيل مصفى صلاح الدين /2 في مجمع مصافي الصمود في بيجي العام الماضي بطاقة انتاجية بلغت 47 الف برميل باليوم وصولاً الى طاقة 70 الف.

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