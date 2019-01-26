2019/01/26 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،السبت، إرهابيين اثنين وفككت 28 عبوة ناسفة في سامراء.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه ان “قوة من قيادة عمليات سامراء وخلال عملية تفتيش وتطهير ضمن منطقة مكيشيفه عثرت على (٢٨) عبوة محلية الصنع نوع قمعية من مخلفات عصابات داعش الارهابية، وقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل إرهابيين اثنين وتفكك 28 عبوة ناسفة في سامراء alansaar.

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