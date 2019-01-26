صحيفة إسبانية: السعودية تعيش بعصر التعقيدات السياسية منذ صعود “سلمان” إلى العرش

2019/01/26 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، أن الإصلاحات المزعومة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم تشهد أي تقدمًا ملموسًا لغاية اللحظة.وذكرت الصحيفة في تقرير للكاتب أوجينيو جارثيا جاسكون، أن “المملكة السعودية تمر بعصر من التعقيدات السياسية الكبيرة بعد أربع سنوات من صعود الملك سلمان إلى العرش”.ولفت الكاتب، إلى “الحرب الكارثية التي تسببت بها […]

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