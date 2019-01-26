نائب : اخراج القوات الامريكية من اولويات البرلمان في الفصل التشريعي الثاني

2019/01/26 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي:" ان قانون اخراج القوات الاميركية من العراق سيكون من اولويات الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مشيرا الى وجود اجماع نيابي لتمرير القانون.

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