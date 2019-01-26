لجنة تجميد الأموال تحذف 3 كيانات وشركات من قائمة ممولي الإرهاب

2019/01/26 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للأمانة العام لمجلس الوزراء حذف 3 كيانات وشركات من لائحة ممولي الإرهاب.

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