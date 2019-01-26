إعلان حالة الاستنفار القصوى في ناحيتين حدوديتين مع إيران شرقي ديالي

2019/01/26 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت 26 كانون الثاني 2019، عن أعلان حالة الاستنفار القصوى في ناحيتين حدوديتين مع إيران شرقي المحافظة.

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