2019/01/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مجلس بغداد يعطل الدوام الرسمي غدا في ديوان المجلس والمحافظة لغرض رفع الكتل الكونكريتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/26 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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