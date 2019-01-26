مادورو: فنزويلا ستظل تبيع النفط لأمريكا

2019/01/26 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي، إن بلاده، وهي عضو في منظمة أوبك، ستظل تبيع النفط للولايات المتحدة، وذلك بعدما أشارت واشنطن الأسبوع الماضي لاحتمال فرض عقوبات على صادرات فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للدولة.

وأضاف مادورو أمس الجمعة، أن قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة موجه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولن يؤثر على صادرات بلاده.

وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية اعترفت بجوايدو رئيسا لفنزويلا في حين أحجم الاتحاد الأوروبي عن الاعتراف بذلك صراحة.

وحث وزير خارجية إسبانيا جوزيب بوريل فنزويلا على إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في أسرع وقت ممكن وهو ما انتقده مادورو بشدة.

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