المالية النيابية: الموازنة ستخضع لإعادة صياغة قبل ارسالها لرئاسة الجمهورية

2019/01/26 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو اللجنةِ الماليةِ النيابية ماجدة التميمي عن مباشرةِ موظفي لجنتَي الماليةِ والقانونيةِ في البرلمان بصياغةِ قانونِ الموازنةِ بشكلِها النهائي قبلَ ارسالِها الى رئاسةِ الجمهورية

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