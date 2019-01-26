2019/01/26 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد اعلامي سعودي ما اسماه بالتطاول والاتهامات التي قالها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد المللكة العربية السعودية وتدخلها في الشؤون الداخلية العراقية .واضاف في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي ..انه من المعيب ان يخرج رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي ويتفوه بكلام لا صحة له خاصة وانه يتكلم الان بعد ان اقصي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رد سعودي شديد اللهجة على حيدر العبادي ..



ناكر الجميل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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