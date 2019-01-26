الحدود يعزز صفوفه بمحترفين

2019/01/26 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نادي الحدود، اليوم السبت، تعاقده مع لاعبين محترفين جديدين، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وقال عادل نعمة، مدرب الحدود، في تصريحات ل: "الإدارة أكملت التعاقد مع لاعبين خلال، هما السوري أحمد البصير، والإيفواري إبراهيما".ولفت إلى أنَّ "إبراهيما وصلت بطاقته الدولية، ومن المنتظر أن يصل نهاية الأسبوع المقبل للعاصمة بغداد، بينما نأمل في حسم بطاقة السوري أحمد البصير".وبيَّن "النادي لم يتعاقد مع الإيراني سعيد حيلافي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في العضلة الضامة ما دفعنا للبحث عن بدائل".يذكر أنَّ باب الانتقالات الشتوية في العراق، يغلق نهاية الشهر الجاري.انتهى

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