انتحار سجين باستخدام غطاء الفراش في ذي قار

2019/01/26 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، السبت، بانتحار متهم داخل محبسه في سوق الشيوخ بمحافظة ذي، مستخدما غطاء الفراش.

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