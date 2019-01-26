2019/01/26 | 15:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر محلي، السبت، بانتحار متهم داخل محبسه في سوق الشيوخ بمحافظة ذي، مستخدما غطاء الفراش.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار سجين باستخدام غطاء الفراش في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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