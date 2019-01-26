2019/01/26 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، رفع شركات واشخاص من قائمة الاشخاص الممولين للإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..العراق يقرر رفع شركات من قائمة ممولي الإرهاب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق..العراق يقرر رفع شركات من قائمة ممولي الإرهاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).