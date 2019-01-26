2019/01/26 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة الانبار، اليوم السبت، عن موافقة قيادة العمليات المشتركة على تجوال القوات الأميركية في قضاء الفلوجة, مشيرا الى ان التحرك العسكري الاميركي هو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موافقة قيادة العمليات المشتركة في الانبار على تجوال القوات الأميركية في قضاء الفلوجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موافقة قيادة العمليات المشتركة في الانبار على تجوال القوات الأميركية في قضاء الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).