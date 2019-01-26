الانبار: تجوال الأميركان في الفلوجة تم بموافقة المراجع الرسمية

2019/01/26 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات شرق الانبار اللواء الركن سعد حربية، اليوم السبت، أن تجوال أربع آليات أميركية داخل مدينة الفلوجة جاء بموافقة المراجع الرسمية.وقال حربية

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