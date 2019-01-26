الوطني الكردستاني يعلن تأليف لجنتين لدراسة تشكيل حكومة الإقليم

2019/01/26 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي, السبت، عن تأليف لجنتين لدراسة تشكيل حكومة الإقليم.وقال السورجي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاجتماع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية, توصل الى عدة مشتركات”.وأضاف أن “الاجتماع افضى الى تشكيل لجنتين مختصة بدراسة الملف السياسي وأوليات المرحلة […]

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