2019/01/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة النفط، السبت، المباشرة بالمرحلة الثانية من اعادة اعمار وتاهيل مجمع مصافي بيجي بمحافظة صلاح الدين، للوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 140 الف برميل باليوم الواحد.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض حسن نعمة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (26 كانون الثاني 2019)، أن “الملاكات الفنية في شركات القطاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تعلن انتاج البنزين المحسن من مصافي بيجي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تعلن انتاج البنزين المحسن من مصافي بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).