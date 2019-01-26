العيداني: البصرة بحاجة إلى 10 مليار دولار للنهوض بواقعها

2019/01/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، حاجة البصرة إلى 10 مليار دولار للبدء بإقامة مشاريع إستراتيجية للنهوض بواقع المدينة لتكون عاصمة العراق الاقتصادية.وذكر العيداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم ( 26 كانون الثاني 2019) تلقى “ناس” نسخة منه، إن “ما رصد للبصرة حالياً في موازنة العام الجاري يبلغ ترليون دينار […]

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